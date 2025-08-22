Begin typing your search above and press return to search.
    Thalassery
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:17 PM IST

    "പ​രേ​ത​ർ' ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​വ​ണം, ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​മാ​യി!

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ മ​രി​ച്ച​താ​യി കാ​ണി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ വ്യാ​പ​ക ശ്ര​മം. ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ത​ല​ശ്ശേ​രി ടെ​മ്പി​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലെ അ​റ​യി​ല​ക​ത്ത് താ​യ​ല​ക്ക​ണ്ടി വീ​ട്ടി​ൽ എ.​ടി. അ​യി​ശു, ക​നോ​ത്ത് ച​ങ്ക​രോ​ത്ത് ത​ട്ടാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ സി.​ടി. കു​ഞ്ഞ​ലു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി എം.​കെ. നി​വാ​സി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്താ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണി​ത്. ടെ​മ്പി​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 002 പാ​ർ​ട്ടി​ൽ ക്ര​മ​ന​മ്പ​ർ 27 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വോ​ട്ട​റാ​ണ് എ.​ടി. അ​യി​ശു. സി.​ടി. കു​ഞ്ഞ​ലു ക്ര​മ​ന​മ്പ​ർ 61ലെ ​വോ​ട്ട​റു​മാ​ണ്.

    ശ്രീ​ജി​ത്ത് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ 'മ​രി​ച്ചു' എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​ന് നോ​ട്ടീ​സും അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ 22ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30നാ​ണ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ര് വെ​ട്ടാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​മാ​യി ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് 84കാ​രി അ​യി​ശു​വി​ന്‍റെ​യും 68കാ​രി കു​ഞ്ഞ​ലു​വി​ന്‍റെ​യും തീ​രു​മാ​നം.

    പേ​ര് വെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ആ​ക്ഷേ​പം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രാ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കു​ത്സി​ത ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ത​ല​ശ്ശേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​കെ. ആ​ബൂ​ട്ടി ഹാ​ജി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പേ​​ര് നീ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി പ​​രാ​​തി

    ത​​ല​​ശ്ശേ​​രി: മാ​​രി​​യ​​മ്മ വാ​​ർ​​ഡി​​ൽ എം.​​എം റോ​​ഡ് ക​​ള​​ത്തി​​ൽ ഹൗ​​സി​​ൽ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന മ​​ഹി​​ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ജി​​ല്ല വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് എ. ​​ഷ​​ർ​​മി​​ള​​യു​​ടെ​​യും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും പേ​​രു​​ക​​ൾ വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നീ​​ക്കാ​​ൻ വാ​​ർ​​ഡ് മെം​​ബ​​ർ ത​​ബ​​സം ശ്ര​​മി​​ച്ച​​താ​​യി പ​​രാ​​തി.

    ഇ​​തു​​സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഷ​​ർ​​മി​​ള ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​ക്ക് പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​കി. അം​​ഗ​​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​​ക്ഷേ​​പം വാ​​സ്ത​​വ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​ണ്. വാ​​ർ​​ഡി​​ലു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ പേ​​രു​​ക​​ൾ നീ​​ക്കാ​​ൻ അം​​ഗം ക​​ള്ള​​സ​​ത്യ​​വാ​​ങ്മൂ​​ലം ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. മാ​​രി​​യ​​മ്മ വാ​​ർ​​ഡി​​ൽ സ്ഥി​​ര​​താ​​മ​​സ​​മു​​ള്ള സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ന് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നീ​​ക്കം​​ചെ​​യ്യാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന അം​​ഗ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ നി​​യ​​മ​​ന​​ട​​പ​​ടി വേ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് മ​​ഹി​​ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​വി​​ന്‍റെ ആ​​വ​​ശ്യം.

    സ്വ​​ന്തം വാ​​ർ​​ഡി​​ലെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ ആ​​രെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ത്ത അം​​ഗം ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ക്ക് അ​​പ​​മാ​​ന​​മാ​​ണ്. ഇ​​വ​​ർ​​ക്ക് വീ​​ണ്ടും മ​​ത്സ​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​രം ന​​ൽ​​ക​​രു​​ത്. ക​​ള്ള​​സ​​ത്യ​​വാ​​ങ്മൂ​​ലം ന​​ൽ​​കി ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വോ​​ട്ട​​വ​​കാ​​ശം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന വാ​​ർ​​ഡ് മെം​​ബ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ ക​​ർ​​ശ​​ന ന​​ട​​പ​​ടി വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് മ​​ഹി​​ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​വ് പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യി​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

