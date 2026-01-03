Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightപ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത സ്വ​ർ​ണ...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:11 AM IST

    പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത സ്വ​ർ​ണ വാ​യ്പ​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത സ്വ​ർ​ണ വാ​യ്പ​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത സ്വ​ർ​ണ വാ​യ്പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട് തോ​ട്ടു​മ്മ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി​നെ​യാ​ണ് (39) ധ​ർ​മ​ടം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സി​ൽ നാ​ലാം പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം ഹാ​ർ​ബ​ർ സി​റ്റി ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ധ​ർ​മ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ഞ്ചി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത​മാ​യി സ്വ​ർ​ണ വാ​യ്പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​യ്പാ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചാ​ൽ പ​ണ​യം വെ​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​മോ അ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ളോ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം.

    2,50,000 രൂ​പ വാ​യ്പ​ക്കാ​യി 62.300 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. സ്വ​ർ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് 1,25,000 രൂ​പ കൂ​ടി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ശേ​ഷ​വും പ​ണ​യം വെ​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​മോ ന​ൽ​കി​യ പ​ണ​മോ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ധ​ർ​മ​ടം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ പി​ണ​റാ​യി ക​മ്പോ​ണ്ട​ർ ഷോ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ഇ. ​പ്ര​കാ​ശ​ൻ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 30 ഓ​ളം കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ധ​ർ​മ​ടം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​പി. ഹ​രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ ജെ. ​ഷ​ജീം, എ​സ്.​ഐ നി​ജേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​ജി​ൻ, സോ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Fraud CaseLoan scamArrest
    News Summary - Fraud in the name of interest-free gold loan; One arrested
    Similar News
    Next Story
    X