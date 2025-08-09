Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:53 AM IST

    ജി​ല്ല അ​ത് ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും മു​ന്നി​ൽ

    ജി​ല്ല അ​ത് ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും മു​ന്നി​ൽ
    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീറ്റർ ഓ​ട്ടം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ജി​ല്ല അ​ത് ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ത് ല​റ്റി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി മു​ന്നി​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 109 ഇ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 132 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ത് ല​റ്റി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി. ആ​ദ്യ​ദി​നം ധ​ർ​മ​ടം ഗ​വ. ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജ് സാ​യ് സി​ന്ത​റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ല​ശ്ശേ​രി ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​ഴ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​ൽ​പ​നേ​രം ത​ട​സ്സ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി. ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ത് ല​റ്റി​ക്സ് ക്ല​ബാ​ണ് 102 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. 92 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ​വ. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ചെ​റു​പു​ഴ മീ​ന്തു​ള്ളി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി 70 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി നാ​ലും യു​വ​ധാ​ര ക​തി​രൂ​ർ (50), ഗ​വ. ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജ് (50) പോ​യ​ന്റും നേ​ടി തൊ​ട്ടു പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ലും ര​ണ്ട് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ പി​റ​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും ര​ണ്ട് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.15ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ഫ് ഗെ​യിം​സ് മെ​ഡ​ലി​സ്റ്റ് വി.​ടി. ഷി​ജി​ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

