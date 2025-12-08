Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    8 Dec 2025 8:10 AM IST
    8 Dec 2025 8:10 AM IST

    എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ

    എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ.എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി മ​ഠ​ത്തും​ഭാ​ഗം നാ​ലാം​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​പി. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ -പി. ​റോ​ജ ദ​മ്പ​തി​മാ​രും വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട് കൂ​ളി​ബ​സാ​ർ ത​ഹാ​നി​യാ​സി​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് കു​ള​മു​ള്ള​തി​ൽ-​കെ. റം​ല ദ​മ്പ​തി​മാ​രു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ലു​ള്ള​ത്.കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ട് കു​ടും​ബ​വും. 15ാം ന​മ്പ​ർ മ​ഠ​ത്തും​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഡി​ൽ കെ.​പി. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​മ്പ​താം ന​മ്പ​ർ ക​പ്പ​ര​ട്ടി വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ പി. ​റോ​ജ​യു​ടെ അ​ങ്കം.കൊ​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്.

    കെ.​പി. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ-​പി. റോ​ജ,ല​ത്തീ​ഫ് കു​ള​മു​ള്ള​തി​ൽ -​കെ. റം​ല.

    റോ​ജ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ഠ​ത്തും​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് റോ​ജ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഉ​രു​ക്കു കോ​ട്ട​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 16 വാ​ർ​ഡാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി വ​ന്ന​താ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ശീ​ൽ ച​ന്ത്രോ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ജ​യി​ച്ച​ത്.

    മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യ ല​ത്തീ​ഫ് കു​ള​മു​ള്ള​തി​ലി​നും ഭാ​ര്യ റം​ല​ക്കും ഇ​ത് ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ര്‍ കൂ​ളി ബ​സാ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡി​ലാ​ണ് ല​ത്തീ​ഫ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. റം​ല മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ലാം ന​മ്പ​ര്‍ വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ വാ​ര്‍ഡി​ലും. വാ​ര്‍ഡി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും പു​രോ​ഗ​തി​യു​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ല​ത്തീ​ഫ്. മ​ത്സ്യ​വ്യാ​പാ​രി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ റം​ല എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​നി​ത ലീ​ഗ് ട്ര​ഷ​റ​റാ​ണ്. വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ നേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ട് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി വോ​ട്ട​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് ദ​മ്പ​തി​മാ​രും.

