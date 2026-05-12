    Posted On
    date_range 12 May 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 11:13 AM IST

    ആസിഡ് ഒഴിച്ച് വധശ്രമം: പ്രതിക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവും 75,000 രൂപ പിഴയും

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: യു​വ​തി​യെ മു​ഖ​ത്തും ദേ​ഹ​ത്തും ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് 20 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 75,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. ക​ണ്ടം​കു​ന്ന് ല​ക്ഷം​വീ​ട് ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ കോ​മ​ത്തു​വ​ള​പ്പി​ൽ കെ. ​ര​തി​യെ (46) ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ബ​ത്തേ​രി മീ​നാ​ച്ചി​യി​ലെ എ.​കെ. മു​സ്‌​ത​ഫ​യെ​യാ​ണ് (66) അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ഒ​ന്ന്) ജ​ഡ്‌​ജി ഫി​ലി​പ്പ് തോ​മ​സ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    2018 മേ​യ് 29ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​നാ​ധാ​ര​മാ​യ സം​ഭ​വം. പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് ര​തി. ഒ​പ്പം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് മു​സ്‌​ത​ഫ. ജോ​ലി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ൽ ര​തി​യെ വി​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മു​സ്‌​ത​ഫ യു​വ​തി​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്ത് ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷം 7000 രൂ​പ​യും രേ​ഖ​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ ര​തി അ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും എ​ത്തി​ച്ചു. അ​ന്ന​ത്തെ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സി.​ഐ ജോ​ഷി ജോ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച കേ​സി​ൽ സി.​ഐ ബി. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ഇ. ​ജ​യ​റാം​ദാ​സ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS: acid attack, imprisonment, attempted murder, Crime, News
    News Summary - Attempted murder by throwing acid: Accused gets 20 years rigorous imprisonment and a fine of Rs. 75,000
