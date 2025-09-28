Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:28 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ; നി​ർ​ത്താ​തെ കൂ​കി​പ്പാ​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്ത്യോ​ദ​യ-​ഗ​രീ​ബ് ര​ഥ് എ​ക്സ്പ്ര​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം
    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ; നി​ർ​ത്താ​തെ കൂ​കി​പ്പാ​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: അ​ന്ത്യോ​ദ​യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും ഗ​രീ​ബ് ര​ഥ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മു​റ​വി​ളി ഉ​യ​രു​ന്നു. ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വൈ​ശാ​ഖ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 16355/16356 അ​ന്ത്യോ​ദ​യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും 12201/ 12202 KCVL- LTT ഗ​രീ​ബ് ര​ഥ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് അ​ട​ക്കം 23 ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര വ​ണ്ടി​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​ത്താ​തെ കൂ​കി​പ്പാ​യു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 16511/16512 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​വ​രെ നീ​ട്ടാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ട്രെ​യി​ൻ ഇ​തു​വ​രെ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    1901 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത നോ​ൺ സ​ബ​ർ​ബ​ൻ ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് എ ​ക്ലാ​സി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ത​ന്നെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​റ് എ-​ക്ലാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി​യും ത​ല​ശ്ശേ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മാ​ക​ട്ടെ നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്താ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ വൈ​മ​ന​സ്യം കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​മൃ​ത ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ വേ​ണ്ട​ത്ര ഗൗ​ര​വം കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 42 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​വും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി. ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം (മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ) ആ​റ​ളം സ്റ്റേ​റ്റ്ഫാം, കോ​ടി​യേ​രി മ​ല​ബാ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​ർ, മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ഡ്രൈ​വ് ഇ​ൻ ബീ​ച്ച്, ന​വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യം, ശ്രീ ​കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്രം, എ​ൻ.​ടി.​ടി.​എ​ഫ്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്ക് മാ​ഹി​ക്കാ​രും (പു​തു​ച്ചേ​രി സം​സ്ഥാ​നം) ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്ത്യോ​ദ​യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും ഗ​രീ​ബ് ര​ഥ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടോ​പ്പം ബം​ഗ​ളൂ​രൂ-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും ഉ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്റ്റോ​പ്പ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല റെ​യി​ൽ​വേ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മ​ധു​ക​ർ റൗ​ട്ടി​ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gareeb rathAntyodaya ExpressThalassery railway station
    News Summary - Antyodaya-Gareeb Rath Express should be allowed stop at Thalassery
    Similar News
    Next Story
    X