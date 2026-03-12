Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 12 March 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 1:00 PM IST

    തലശ്ശേരി ജില്ല കോടതിക്ക് വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; സന്ദേശമെത്തിയത് ഇ-മെയിൽ വഴി

    തലശ്ശേരി ജില്ല കോടതിക്ക് വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; സന്ദേശമെത്തിയത് ഇ-മെയിൽ വഴി
    ത​ല​ശ്ശേ​രി ജി​ല്ല കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി. ഇ ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​മെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​വും പു​റ​വും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​രി​ച്ചു​പെ​റു​ക്കി തി​ര​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ നി​ഗീ​ഷി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് നാ​യ് ലൗ​ലി​യാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ഞ്ഞ​ത്. എ.​എ​സ്.​ഐ ബി​നി​ഷ്, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സ​ജീ​ഷ്, ജി​ജി​ൻ​രാ​ജ്, ശ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി​യി​ലും കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​നു​നേ​രെ ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്നും കോ​ട​തി​യും പ​രി​സ​ര​വും അ​രി​ച്ചു പെ​റു​ക്കി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:Local NewsBomb ThreatthreatKannur district courtkannurnews
    News Summary - Another bomb threat to Thalassery District Court; message received via e-mail
