Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:02 AM IST

    കോ​ണോ​ർ​വ​യ​ലി​ലെ അ​പ​ക​ടം: ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു

    സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ യു​വാ​വ് ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ചു
    കോ​ണോ​ർ​വ​യ​ലി​ലെ അ​പ​ക​ടം: ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു
    ത​ല​ശ്ശേ​രി കോ​ണോ​ർ​വ​യ​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ബൈ​ക്കും സ്കൂ​ട്ട​റും

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​റും ബൈ​ക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശേ​ഷം ത​ക​ർ​ന്നു. കോ​ണോ​ർ​വ​യ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ കോ​ണോ​ർ​വ​യ​ലി​ലെ ആ​ല​ക്കാ​ട​ൻ ഹൗ​സി​ൽ എ.​പി. വി​കാ​സ് (56) ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ചേ​റ്റം​കു​ന്ന് മ​ഠ​ത്തി​ൽ മ​ന്ദ​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് വി​കാ​സ്. ബൈ​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പൊ​ന്ന്യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മാ​സി​ൻ, നി​ദാ​ൻ നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തും ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​ചെ​ന്നു ചാ​ടാ​റു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ഴി​ക​ളും അ​പ​ക​ടം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

