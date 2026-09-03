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    തലശ്ശേരി ടു ലഡാക്ക് യാത്രക്കൊരുങ്ങി ആറംഗ സംഘം

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    തലശ്ശേരി ടു ലഡാക്ക് യാത്രക്കൊരുങ്ങി ആറംഗ സംഘം
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    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ല​ഡാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ൾ​ട്ടി​ട്യൂ​ഡ് മാ​ര​ത്തോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ല​ഡാ​ക്ക് മാ​ര​ത്തോ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ആ​റം​ഗ സം​ഘം.

    സോ​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ത​ല​ശ്ശേ​രി മാ​ര​ത്തോ​ൺ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രീ​ഷ് അ​ഹ്മ​ദ്, ജി​ജേ​ഷ് അ​മ്പാ​യ​ത്ത്, എം.​എം.​കെ. റി​യാ​സ്, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു ക​യ്പ​ഞ്ചേ​രി, പി.​വി. ഷൈ​ജി​ത്ത്, അ​മീ​ർ ഒ​റ്റ​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച ല​ഡാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 13നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ തീ​വ്ര പ​രീ​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘം.

    സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 11000 അ​ടി മു​ത​ൽ 18000 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ര​ത്ത​ൺ ഏ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ വാ​യു​വി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്.

    ന​ല്ല പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മാ​ര​ത്തോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നി​ട​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കാ​രാ​യ ആ​റു​പേ​രും മാ​ര​ത്തോ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സോ​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പി.​ഒ. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, മാ​ഹി സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ജേ​ഷ്, എം.​പി. സാ​ബി​ർ, ടി​ട്ടു, യ​ങ്ങ്സ്റ്റേ​ർ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ പ​ടി​പ്പു​ര​ക്ക​ൽ, സോ​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ത​ല​ശ്ശേ​രി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൗ​ഷ​ർ കേ​ളോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - A group of six is ​​preparing for the Thalassery to Ladakh journey
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