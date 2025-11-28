Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:42 PM IST

    ന​ഗ​ര​പോ​ര്; ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 174 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​കൾ

    ന​ഗ​ര​പോ​ര്; ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 174 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​കൾ
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​മാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 174 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​രം.

    ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഏ​താ​നും വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്. വി​ക​സ​ന​നേ​ട്ടം നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പ് പ്ര​ത്യേ​കം എ​ണ്ണി പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം.

    വാ​ർ​ഡ്-1 (നി​ട്ടൂ​ർ)

    കെ. ​അ​ഷ​റ​ഫ് (സി.​പി.​എം)

    ത​ല​ശ്ശേ​രി നോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം 2015-20ൽ ​ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി.

    എ​ൻ. അ​ഷ​റ​ഫ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: പ്ല​സ്ടു.

    കെ. ​ര​ജീ​ഷ് (എ​ൻ.​ഡി.എ)

    ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി

    വാ​ർ​ഡ് 2 (ഇ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്)

    കെ. ​ശ്രീ​ധ​ര​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ്.

    സി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് ബൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. നി​ല​വി​ൽ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി.

    വി. ​ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ (ബി.​ജെ.​പി)

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: ബി.​കോം എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി

    വാ​ർ​ഡ്-3 (മ​ണ്ണ​യാ​ട്)

    ക​ണ്ട്യ​ൻ സ​ജീ​വ​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    സി.​പി.​ഐ ത​ല​ശ്ശേ​രി ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്

    കെ.​വി. ജ​തീ​ന്ദ്ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം, ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​രം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: പ്രീ​ഡി​ഗ്രി

    ഇ.​കെ. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: ഐ.​ടി ഡി​പ്ലോ​മ

    വാ​ർ​ഡ് 4 (ബാ​ല​ത്തി​ൽ)

    വി.​യു. അ​ഷ​റ​ഫ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. സി.​ഐ.​ടി.​യു ത​ല​ശ്ശേ​രി ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി.

    എം.​പി. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി.

    പി. ​ശ​ശി​കു​മാ​ർ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി.

