    കാറിൽ മയക്കുമരുന്ന്...
    date_range 30 April 2026 11:00 AM IST
    date_range 30 April 2026 11:00 AM IST

    കാറിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കവെ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    കാറിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കവെ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    കാറിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കവെ പിടിയിലായവർ

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: കാ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ളെ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. മാ​ത​മം​ഗ​ലം എ​ര​മം താ​യി​റ്റേ​രി​യി​ലെ അ​ഞ്ചി​ല്ല​ത്ത് ഫൈ​സ​ൽ (44), കു​റ്റൂ​രി​ലെ ക​മ്പി​ൽ പ​ലോ​ത്ത് ഹൗ​സി​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ (42) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​യു​ടെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡാ​യ ഡാ​ൻ​സാ​ഫി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ പി. ​യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് 1.474 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ന, പു​ഷ്‌​പ​ഗി​രി ഭാ​ഗ​ത്തെ റെ​യ്ഡി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​ർ സ്ട്രീ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ 11ലെ ​ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ൽ കെ.​എ​ൽ 58 ഡി 7400 ​ആ​ൾ​ട്ടോ കാ​ർ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് മ​ദ്യ​പാ​ന​മോ മ​റ്റോ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​ള്ള സം​ശ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​റി​ന്റെ ഡാ​ഷ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​ലൂ​മി​നി​യം ഫോ​യി​ൽ പേ​പ്പ​ർ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് തു​റ​ന്ന് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ എം.​ഡി.​എം.​എ​യും വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ബ​ർ​ണ​ർ പൈ​പ്പും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന​തെ​ന്നും കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ളി​യ​ത്ത​ടു​ക്ക​യി​ലെ ഒ​രാ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രേ​ഡ് എ.​എ​സ്.​ഐ സി.​പി. സ​ജി​മോ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഡ്രൈ​വ​ർ കെ. ​മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.
    TAGS:Drug CaseTaliparambArrestkannur
    News Summary - Youths arrested for using drugs in car
