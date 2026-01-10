Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 7:57 AM IST

    അശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണം; 20,000 രൂപ പിഴയിട്ടു

    അശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണം; 20,000 രൂപ പിഴയിട്ടു
    തളിപ്പറമ്പിൽ ജില്ല എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുത്ത മാലിന്യം

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ജി​ല്ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് സ്‌​ക്വാ​ഡ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ‘റോ​ളു​ഷ് ക​ഫേ’ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് 20,000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം പ​ന്നി ഫാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    30ഓ​ളം ബാ​ഗു​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കും മു​ട്ട​ത്തോ​ടും ടി​ഷ്യൂ പേ​പ്പ​റും കൂ​ട്ടി​ക്ക​ല​ർ​ത്തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലും ദു​ർ​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്തു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം നി​രോ​ധി​ത പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ്ട്രോ, ​ക​വ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജി​ല്ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് സ്‌​ക്വാ​ഡ് ലീ​ഡ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല​ൻ ബേ​ബി, ദി​ബി​ൽ, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പ്രീ​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Unscientific waste management; Rs 20,000 fined
