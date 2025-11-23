Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Taliparamba
    Posted On
    23 Nov 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 7:42 AM IST

    ആന്തൂരിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന്

    നാലു വാർഡുകളിൽ പത്രിക വീണ്ടും പരിശോധന
    ആന്തൂരിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന്
    തളിപ്പറമ്പ്: ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ അഞ്ചാംപീടിക(26) വാർഡിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ സി.പി.എമ്മുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്. പട്ടികജാതി സംവരണ വാർഡായ ഇവിടെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി പത്രിക നൽകിയ വെള്ളിക്കിൽ മുതുവാനിയിലെ ദിവ്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കുന്നതായി എഴുതി വാങ്ങിക്കുകയും ഇവരെ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധന വേളയിൽ ഈ സ്ഥാനാർഥിയുമായി സി.പി.എമ്മുകാരാണ് എത്തിയതെന്നും കോൺഗ്രസുകാർ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, സംഭവമറിഞ്ഞ് ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ തളിപ്പറമ്പ് എസ്.ഐയോട് തന്നെ ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ആരുടേയും കസ്റ്റഡിയിലല്ലെന്നും ദിവ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന വേളയിൽ നാല് വാർഡുകളിലെ യു.ഡി.എഫ് പത്രികകൾ തള്ളിക്കാൻ സി.പി.എം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിദഗ്ധ പരിശോധനക്കായി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. കോൾമൊട്ട, കോടലൂർ, തളിവയൽ, തളിയിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പത്രികകളാണ് തള്ളാൻ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചത്. ഇവിടത്തെ സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്താങ്ങിയവരുടെ ഒപ്പുകൾ വ്യാജമാണെന്നാണ് സി.പി.എം ആരോപണം. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും രണ്ട് വീതം സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഈ വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് മ​ർ​ദ​ന​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി

    ഇ​രി​ട്ടി: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യെ​യും സ​ഹാ​യി​യെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​റ​ളം കീ​ച്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി പി.​എ. അ​ജ​യ് (26), സ​ഹാ​യി പി.​സി. സു​ബി​ൻ (25) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​റ​ളം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ന് ​ആ​റ​ളം ക​ല്ല​റ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് പ​ന്നി​മൂ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആക്ര​മം.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ണെ​ന്നും ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി ആ​റ​ളം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ള​രി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​രും ഇ​രി​ട്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

