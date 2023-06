മടക്കാട്ടും ഇരിക്കൂറിലും മോഷണം നടത്തിയത് ഒരേ സംഘം

cancel camera_alt അഭിരാജ്, കിരൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ഇ​രി​ക്കൂ​റി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടം​ഗ​സം​ഘ​മാ​ണ്, ഒ​ടു​വ​ള്ളി​ത്ത​ട്ട് മ​ട​ക്കാ​ട്ടെ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഇ​രി​ക്കൂ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ട​ക്കാ​ട്ടെ മോ​ഷ​ണ​വും തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 21നാ​ണ് മ​ട​ക്കാ​ടെ മം​ഗ​ര ഹൗ​സി​ൽ എം.​സി. മോ​ൻ​സ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 8.15നും 9.30​നു​മി​ട​യി​ൽ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ര​ണ്ട​ര​പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും 20,000 രൂ​പ​യും ക​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​രു​ടെ ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 30ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഏ​ഴു​കോ​ൺ കി​ട​ക്കി​ടം അ​ഭി​രാ​ജി​നെ​യും (29) കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​പ്പ​ള​യി​ലെ കി​ര​ണി​നേ​യും (22) ധ​ർ​മ​ശാ​ല​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​സ്.​ഐ ദി​നേ​ശ​ൻ കൊ​തേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രാ​ണ് മ​ട​ക്കാ​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​റ​കി​ലു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​സ്.​ഐ യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​വ​ർ​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലാ​ണ് വി​റ്റ​തെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ക​ർ​ണ​ട​ക​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. Show Full Article

