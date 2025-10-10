Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Posted On
    10 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:58 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്തം; നാ​ട് കൈ​കോ​ർ​ത്ത ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം

    തീ​പി​ടി​ത്തം; നാ​ട് കൈ​കോ​ർ​ത്ത ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: അ​ഗ്നി താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടി​യ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വി​വി​ധ ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളും വ്യാ​പാ​രി നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കൈ ​മെ​യ് മ​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. സം​ഭ​മ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് ടി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ വൈ​റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​എ​സ്. റി​യാ​സ്, വി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷ്, ടി.​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ടി.​ഒ. മോ​ഹ​ന​ൻ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം ചേ​ലേ​രി, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​നൂ​ജ് പ​ലി​വാ​ൾ, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന റീ​ജ​ന​ൽ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പി. ​സ​ജീ​വ​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മു​ർ​ഷി​ദ കൊ​ങ്ങാ​യി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ല്ലി​ങ്കി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. ര​ത്ന​കു​മാ​രി, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എം. കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

