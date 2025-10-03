Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:26 AM IST

    പ​രി​യാ​രം ഏ​മ്പേ​റ്റി​ൽ വാ​ൻ മ​റി​ഞ്ഞ് ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം
    പ​രി​യാ​രം ഏ​മ്പേ​റ്റി​ൽ വാ​ൻ മ​റി​ഞ്ഞ് ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    പ​രി​യാ​രം ഏ​മ്പേ​റ്റി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ വാ​ൻ

    Listen to this Article

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ​രി​യാ​രം ഏ​മ്പേ​റ്റി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട ഇ​ക്കോ വാ​ൻ മ​റി​ഞ്ഞ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ക​മ്പി​ൽ കു​മ്മാ​യ​ക്ക​ട​വ് താ​ഴെ പോ​ള​ര​വി​ട ഹൗ​സി​ൽ സ​ജ ഫാ​ത്തി​മ (19), സ​റി​ന (42), ഹെ​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ (22), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹെ​മി (10), ശി​ഫ ഷെ​റി​ൻ (17), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (65), ആ​മി​ന (55) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ​രി​യാ​രം ഏ​മ്പേ​റ്റി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. മ​യ്യി​ൽ ക​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴു​പേ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഇ​ക്കോ വാ​നാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്

    . വാ​ഹ​നം നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന മേ​ഘ ക​ൺ​സ്‌​ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Seven injured as van overturns in Pariyaram
