Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightTaliparambachevron_rightപൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ...
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:37 AM IST

    പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു - മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു - മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി
    cancel
    camera_alt

    ഗ​വ. മാ​പ്പി​ള യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മി​ക​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഗ​വ. മാ​പ്പി​ള യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് കേ​ര​ള മോ​ഡ​ലി​ന്റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ജ​യ​മാ​ണ്. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ദ്യാ കി​ര​ണം മി​ഷ​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള മ​ഹ​ത്താ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    1.70 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, ലൈ​ബ്ര​റി റൂം, ​ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ബ്ലോ​ക്ക്, ഡി​സേ​ബി​ൾ ടോ​യ്‍ല​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, ഒ​രു ഹാ​ൾ, ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ബ്ലോ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ചു​മ​ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. എം.​വി ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മു​ർ​ഷി​ദ കൊ​ങ്ങാ​യി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ക​ല്ലി​ങ്കി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ കെ.​പി. ഖ​ദീ​ജ, പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ, വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ നു​ബ്ല, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡി. ​ഷൈ​നി, ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. വ​ന്ദ​ന, ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​മ​നോ​ജ്, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി അ​സി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ശി​ഷ് കു​മാ​ർ, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക​ട്ട​റി ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് എ​സ്. സീ​ന, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ബി.​പി.​സി ബി​ജേ​ഷ്, പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ. ​പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationTaliparambV Sivankuttykannur
    News Summary - Public schools are becoming centers of excellence – Minister V. Shivankutty.
    Similar News
    Next Story
    X