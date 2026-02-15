Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightTaliparambachevron_rightഹാപ്പിനെസ്...
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 10:12 AM IST

    ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വൈറലായി പി.ആർ.ഡി പവലിയൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വൈറലായി പി.ആർ.ഡി പവലിയൻ
    cancel

    തളിപ്പറമ്പ്: തദ്ദേശ ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെയും ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിന്‍റെയും ഭാഗമായ പ്രദർശന വിപണന മേളയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ജില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസ് ഒരുക്കിയ തീം സ്റ്റാളും സെൽഫി പോയന്‍റും ആദ്യ ദിനം തന്നെ ജനങ്ങളേറ്റെടുത്തു.

    നാടുകാണിയിലൊരുങ്ങുന്ന സൂ സഫാരി പാർക്കിന്‍റെ തീമിലൊരുക്കിയ സെൽഫി പോയന്‍റാണ് കണ്ണൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടേയും ഹൃദയം കീഴടക്കിയത്. ആദ്യദിനം മുതൽ തീം സ്റ്റാളിൽ ഒരുക്കിയ സഫാരി ജീപ്പിന്‍റെയും വന്യമൃഗളുടെയും കട്ടൗട്ടുകൾക്കൊപ്പം സെൽഫികളും ഫോട്ടോകളും എടുക്കാൻ ആളുകളുടെ തിരക്കായിരുന്നു.

    സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയും ജില്ലാതലത്തിലുമുള്ള വികസനപദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും തീം സ്റ്റാളിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച്ചാനുഭവമാണ്. ജില്ലയിലെ വികസന പദ്ധതികളുടെ 40ൽ അധികം വാർത്തചിത്രങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ പ്രദർശനവും മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ വിവിധ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പി.ആർ.ഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിഭാഗം എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsPRDhappiness festival
    News Summary - PRD Pavilion goes viral at Happiness Festival
    Similar News
    Next Story
    X