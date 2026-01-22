Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 7:33 AM IST
    22 Jan 2026 7:33 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ കു​പ്പം ക​പ്പ​ണ​ത്ത​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞു

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ കു​പ്പം ക​പ്പ​ണ​ത്ത​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞു
    കു​പ്പം ക​പ്പ​ണ​ത്ത​ട്ടി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ കു​പ്പം ക​പ്പ​ണ​ത്ത​ട്ടി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് വീ​ണ്ടും മ​ണ്ണും പാ​റ​യും അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ണത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭീ​തി പ​ര​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. 20 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പാ​റ​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ എ.​ബി.​സി സെ​യി​ൽ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ഫി​സി​ന്റെ സ​മീ​പം വ​രെ മ​ണ്ണും പാ​റ​യും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തും ഇ​വി​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ണ്ണി​ടി​ച്ച​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി​തി​രി​ച്ച് വി​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ച​ൽ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ മ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പി. ​സ​ജീ​വ​ൻ, പ​രി​യാ​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

