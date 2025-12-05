Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:09 AM IST

    തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ; തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ എൽ.ഡി.എഫ്, നിലനിർത്താൻ യു.ഡി.എഫ്

    local body election
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ന്തൂ​ർ ഒ​പ്പ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​ത് ചേ​ർ​ന്നും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​തേ​സ​മ​യം, 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 35 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലാ​വ​ട്ടെ, സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം സി.​പി.​ഐ​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​മാ​ണു മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച​സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് ഇ​ട​തി​ന് ഭ​ര​ണ​പ്ര​തീ​ക്ഷ കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രം ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മി​ക്ക​തി​ലും പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ സ്ഥി​തി. 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗി​ന് അ​നാ​യ​ാസേ​ന വി​ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മു​ണ്ട്. നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഭ​ര​ണം വ​ല​ത്തോ​ട്ട് ചാ​യും. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. പാ​ള​യാ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മൂ​ന്ന് വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഇ​ത് കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടെ തൃ​ച്ചം​ബ​രം, പു​ഴ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര വാ​ർ​ഡു​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ്. മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യാ​വ​ട്ടെ ഈ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​ര വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ക്കാം​ചാ​ൽ, രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​ര, പാ​ല​കു​ള​ങ്ങ​ര, പു​ഴ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, പാ​ള​യാ​ട്, കോ​ട​തി​മൊ​ട്ട വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 19, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -12, ബി.​ജെ.​പി - മൂ​ന്ന് എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി നി​ല.

