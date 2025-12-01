Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightTaliparambachevron_rightത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്...
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:05 PM IST

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ങ്ങോ​ട്ട് ചാ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ങ്ങോ​ട്ട് ചാ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ആ​ന്തൂ​രി​നെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ആ​ന്തൂ​രി​നൊ​പ്പ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​ത് ചേ​ർ​ന്നും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫ്-19, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-12, ബി.​ജെ.​പി-​മൂ​ന്ന് എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ന്നു കൂ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ 35ൽ 18 ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗും 15 വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 33 വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് സി.​പി.​ഐ​യും ഒ​രു​വാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​മാ​ണ്.

    പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച​സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് ഇ​ട​തി​ന് ഭ​ര​ണ​പ്ര​തീ​ക്ഷ. വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മി​ക്ക​തി​ലും പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ സ്ഥി​തി. 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വി​മ​ത പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗി​ന് അ​നാ​യ​സേ​ന വി​ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മു​ണ്ട്. നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഭ​ര​ണം വ​ല​ത്തോ​ട്ട് ചാ​യും. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ള​താ​ണ്. സി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ള​യാ​ടും സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള മാ​ന്ധം​കു​ണ്ട് വാ​ർ​ഡി​ലും സി.​പി.​എം, സി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പി​ലാ​ണ്. പാ​ള​യാ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മൂ​ന്ന് വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionKannur Newstaliparamba
    News Summary - local body election at taliparambu
    Similar News
    Next Story
    X