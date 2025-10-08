Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ലം ചെ​യ്ത​തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ലം ചെ​യ്ത​തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ഷാ​ജി

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ലം ചെ​യ്ത​തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സെ​ക്ഷ​ൻ ക്ല​ർ​ക്ക് വി.​വി. ഷാ​ജി​യെ ത​ദ്ദേ​ശ ജോ. ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ലം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് 2024 ജൂ​ലൈ 26ന് ​ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ചേ​രു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം ഫ​യ​ൽ കോ​പ്പി ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. 2025 മേ​യ് 22ന് ​ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ഷ​യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖം നോ​ക്കാ​തെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. 2025 ജൂ​ലൈ 27ന് ​ചേ​ർ​ന്ന സ്റ്റീ​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​റു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നു. കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തു​പോ​ലും നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി.​വി. ഗി​രീ​ശ​ൻ വി​ഷ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജോ. ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും പ​രാ​തി​യി​ന്മേ​ൽ ജെ.​ഡി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം) ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും മ​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രും ന​ട​ത്തി​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ് വി.​വി. ഷാ​ജി.

