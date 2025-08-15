Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:35 PM IST

    മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ; പിഴ ചുമത്തിയത് 9.55 കോടി

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​മാ​സം​കൊ​ണ്ട് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത് 9.55 കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്.

    ഇ​തി​ൽ 30 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ പി​ഴ​യാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ പ​രാ​തി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ തു​ക​യു​ടെ നാ​ലി​ലൊ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​ഡി​യോ 9446700800 എ​ന്ന വാ​ട്ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:Kannur Newswaste managementfinegarbage dumping
    News Summary - Garbage dumping; Fine of Rs 9.55 crore
    X