Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightTaliparambachevron_rightഎം.ഡി.എം.എയുമായി...
    Taliparamba
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:17 AM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ഡി.എം.എയുമായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ണ്ടി​വാ​തു​ക്ക​ലി​ലെ കാ​യ​ക്കൂ​ൽ പു​തി​യ പു​ര​യി​ൽ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യാ​ണ് 430 മി​ല്ലി​ഗ്രാം എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് അ​സി. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ (ഗ്രേ​ഡ്) പി.​കെ. രാ​ജീ​വ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടി​വാ​തു​ക്ക​ലി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എം.​ഡി.​എം.​എ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. എം.​ഡി.​എം.​എ ചെ​റു​പൊ​തി​ക​ളി​ലാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    ഇ​യാ​ളെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗ്രേ​ഡ് രാ​ജേ​ഷ്, മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, എ​ക്സൈ​സ് പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഗ്രേ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ജി​ത്ത്, ക​ലേ​ഷ്, ഡ്രൈ​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala exciseAmbulance DriverMDMAarrested
    News Summary - Ambulance driver arrested with MDMA
    Similar News
    Next Story
    X