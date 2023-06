ഇവർക്ക് മഴ നനയാതെ അന്തിയുറങ്ങണം; ആരെങ്കിലും കനിയുമോ

cancel camera_alt നടുവിൽ പൂവത്താൻ കുഴിയിലെ തകർന്നു വീഴാറായ വീടിന് മുന്നിൽ ടി.വി. ലക്ഷ്മണനും ഭാര്യയും By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: മാ​ന​ത്ത് മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ സ​ങ്ക​ട​ക്കോ​ളു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു കു​ടും​ബം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മ​ഴ ന​ന​യാ​തെ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങാ​നാ​വ​ണേ​യെ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ലാ​ണി​വ​ർ. ന​ടു​വി​ൽ പൂ​വ​ത്താ​ൻ കു​ഴി​യി​ലെ തെ​ങ്ങി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ല​ക്ഷ്മ​ണ​നും(59) ഭാ​ര്യ രാ​ധാ​മ​ണി​യു​മാ​ണ് (57) ദു​രി​ത ന​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ഴാ​റാ​യ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക കൂ​ടു​ത​ൽ. പ​ട്ടി​ക​യും ക​ഴു​ക്കോ​ലും ദ്ര​വി​ച്ച് എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും നി​ലം​പൊ​ത്താ​റാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ഓ​ട് മേ​ഞ്ഞ പ​ഴ​യ ര​ണ്ട് മു​റി വീ​ട്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചു കെ​ട്ടി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന​ക​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

പ​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ലൈ​ഫ് മി​ഷ​നി​ലും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​രു​വ​രെ​യും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​ൻ അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റി​യ വീ​ടാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം. അ​തി​ന് ഇ​നി​യാ​രെ​ങ്കി​ലും ക​നി​യു​മോ​യെ​ന്ന കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണീ കു​ടും​ബം. Show Full Article

there is no secure house for lakshmanan and radhamani