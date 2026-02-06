Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Feb 2026 10:05 AM IST
    date_range 6 Feb 2026 10:05 AM IST

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗം: വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗം: വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    അ​ഭി​റാം 

    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ല്‍ബ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​തി​നെ​ട്ടു​കാ​രി​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. തി​ല്ല​ങ്കേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യും പെ​ര​ള​ശേ​രി വെ​ള്ള ച്ചാ​ലി​ല്‍ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ല്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ പു​തി​യ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഭി​റാ​മി​നെ (23) യാ​ണ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ‌​പു​രം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​ടേ​രി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്‌.

    ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു​വ​തി​യാ​ണ് പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്. യു​വ​തി​യും യു​വാ​വും ത​മ്മി​ല്‍ നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ര​ങ്ങം ഉ​ത്സ​വം കാ​ണാ​ൻ രാ​ത്രി ഇ​രു​വ​രും പോ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ഏ​റെ വൈ​കി​യ​പ്പോ​ള്‍ യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​റ്റേ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് അ​വി​ടെ വെ​ച്ച്‌ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Rape: Videographer arrested
