Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightSreekandapuramchevron_rightശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​ര​ത്ത്...
    Sreekandapuram
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:32 PM IST

    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​ര​ത്ത് ഹാ​ട്രി​ക്കി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്; പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​ര​ത്ത് ഹാ​ട്രി​ക്കി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്; പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം
    cancel

    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ 35 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കു​ത്ത​ക​യാ​ക്കി ഭ​രി​ച്ച ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം 2015ൽ ​വ​ല​തു​പ​ക്ഷം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യാ​യ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റിന്റെ കാ​ല​ത്ത് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​ര​ത്തെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​തി​ന്റെ ഗു​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2020ലും ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തു​ട​ർ​ജ​യം ന​ൽ​കി. അ​തും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ഇ​തു​വ​രെ 30 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്-18 (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-15, മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് - 3) എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -12( സി.​പി.​എം-12) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല. നി​ല​വി​ൽ വാ​ർ​ഡ് ഒ​ന്ന് കൂ​ടി 31 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹാ​ട്രി​ക്കി​ലൂ​ടെ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ​യ ന​ഷ്ട​പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്.

    ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലെ​യും അ​തൃ​പ്ത​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചോ​ർ​ത്തി ഒ​രു​വാ​ർ​ഡെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​വു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത്ത​വ​ണ നേ​ര​ത്തേത​ന്നെ ക​ളി​യ​ട​വു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ പ​യ​റ്റി​യാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കും അ​ത്ര​യെ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മ​റി​യാം. രൂ​പവത്ക​ര​ണം മു​ത​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ട്ടും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും അ​നു​കൂ​ല വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം.

    എ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഗ്രൂ​പ് ക​ളി​യും വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വൈ​കി​യാ​ണ് ത​ല​പൊ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​റ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് വാ​ർ​ഡാ​യ പ​ന്ന്യാ​ലി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​തി​രെ പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ത​നു​ള്ള​ത്. അ​മ്പ​ഴ​ത്തും​ചാ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​സ​രം മു​ത​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ത​ന്ത്രം പ​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ന്ന്യാ​ലി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​മ്പ​ഴ​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ അ​വ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്താ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​വ​ർ ത​മ്മി​ല​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ണി​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ത്തും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    സി.പി.​എം ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എം.​സി.​ഹ​രി​ദാ​സ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി.​പി.​എം വാ​ർ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഞെ​ട്ടി​ച്ച യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി​ൽ മോ​ഹ​ന​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഇ​ട​തു കോ​ട്ട​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. സി.​പി.​എം കോ​ട്ട​യാ​യ എ​ള്ള​രി​ഞ്ഞി വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് വി​ജി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് തീ ​പാ​റും പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചാ​ൽ വി​ജി​ലി​നെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ധാ​ര​ണ. ഇ​ട​തും വ​ല​തും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ക​ളി​യ​ട​വു​ക​ൾ ഏ​റെ പ​യ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. മു​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ എ.​സി.​പി ടി.​കെ ര​ത്ന​കു​മാ​റി​നെ കോ​ട്ടൂ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്രി​സിലെ ബാ​ല​കൃ​ഷ്​​ണ​നാ​ണ് ര​ത്ന​കു​മാ​റി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.​​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ത​ന്ത്ര​വും പ​യ​റ്റി​യി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണോ​യെ​ന്നും ത​ട​യി​ടു​മോ​യെ​ന്നും കാ​ണാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionsreekandapuramUDF
    News Summary - local body election at sreekandapuram
    Similar News
    Next Story
    X