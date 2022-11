പരിയാരത്ത് രണ്ട് വീട്ടിൽ കവർച്ച; 27 പവനും 26,000 രൂപയും നഷ്ടമായി

cancel camera_alt ഇരിങ്ങലിലെ കീരന്റകത്ത് മുഹ്സിനയുടെ വീട്ടിലെ തകർത്ത അലമാര പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: പ​രി​യാ​ര​ത്ത് ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ 27 പ​വ​നും 26,000 രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി.

പ​രി​യാ​രം ഇ​രി​ങ്ങ​ലി​ൽ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 13 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും 20,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഇ​രി​ങ്ങ​ലി​ലെ കീ​ര​ന്റ​ക​ത്ത് മു​ഹ്സി​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​ക്ക​രി​യ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പോ​യ​തി​നാ​ൽ വീ​ടു​പൂ​ട്ടി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ പ​ള്ളി​ക്കു​സ​മീ​പ​ത്തെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 13 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും 20,000 രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​സ്.​ഐ നി​ബി​ൻ ജോ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കു​പ്പം മു​ക്കു​ന്ന് റോ​ഡി​ലെ മ​ട​പ്പു​ര​ക്ക​ൽ കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ന്റെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് 14 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും 6000 രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ള്ള മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​നും കു​ടും​ബ​വും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ അ​ൽ​പം തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലെ ഷെ​ൽ​ഫ് തു​റ​ന്ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഷെ​ൽ​ഫി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​വും രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സ് വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. Show Full Article

News Summary -

Robbery at two houses in Pariyaram; 27 Pawan and Rs.26,000 were lost