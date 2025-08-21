Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Aug 2025 10:44 AM IST
    21 Aug 2025 10:44 AM IST

    പെരിങ്ങത്തൂരിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർക്ക് മർദനം; പ്രധാന പ്രതികളായ നാലുപേർ കീഴടങ്ങി

    പെരിങ്ങത്തൂരിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർക്ക് മർദനം; പ്രധാന പ്രതികളായ നാലുപേർ കീഴടങ്ങി
    വിഷ്ണു, ജിനീഷ്, സവാദ്, വി​ശ്വജിത്ത്

    പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ: പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​രി​ൽ ബ​സി​ൽ ക​യ​റി ക​ണ്ട​ക്ട​റെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ നാ​ലു​പേ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഹാ​ജ​രാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ത​ല​ശ്ശേ​രി-​പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ-​തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കെ.​എ​ൽ 58 ഡ​ബ്ല്യു 2529 ന​മ്പ​ർ ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ് ബ​സ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കു​തി​ര​ട​ത്ത് വി​ഷ്ണു​വി​നെ ബ​സി​ൽ ക​യ​റി ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യോ​ളം ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ൾ.

    പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ നാ​ലു പേ​രു​ടെ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ പു​ളി​യ​ന​മ്പ്രം എം.​പി. മു​ക്കി​ലെ വ​ട്ട​ക്ക​ണ്ടി ല​ക്ഷം വീ​ട്ടി​ൽ സ​വാ​ദ് (32) ര​ണ്ടാം പ്ര​തി കോ​ട​ഞ്ചേ​രി തൂ​ണേ​രി ചീ​ക്കി​ലോ​ട്ട് താ​ഴെ കു​നി​യി​ൽ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത് (33) മൂ​ന്നാം പ്ര​തി നാ​ദാ​പു​രം ക​ല്ലാ​ച്ചി പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ ടി. ​വി​ഷ്ണു (30) നാ​ലാം പ്ര​തി നാ​ദാ​പു​രം പു​ത്ത​ല​ത​റ​മ്മ​ൽ വാ​ണി​മേ​ൽ ജ​നീ​ഷ് (36) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    വ​ധ​ശ്ര​മ​മു​ൾ​പ്പ​ടെ ഒ​മ്പ​തു വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് എ​ട്ടു പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്നും, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    അ​ക്ര​മി സം​ഘ​ത്തി​ലെ വാ​ണി​മേ​ൽ കൊ​ടി​യു​റ സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത് സൂ​ര​ജ് (31), കു​റ്റ്യാ​ടി കാ​യ​ക്കൊ​ടി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​രി​ൽ താ​ഴേ​പ്പാ​റ​യു​ള്ള പ​റ​മ്പ​ത്ത് കെ.​സി. ബി​നീ​ഷ് (41) തൂ​ണേ​രി കു​ഞ്ഞി​ത്ത​യ്യു​ള്ള​തി​ൽ കെ.​ടി. സി​ജേ​ഷ് (36) വേ​ളം ചേ​ര​പ്പു​റം കു​ഞ്ഞി പ​റ​മ്പി​ൽ സ്വേ​തി​ൻ (34) എ​ന്നി​വ​രെ ചൊ​ക്ലി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​വി. മ​ഹേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 28ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6.25 നാ​ണ് ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ബ​സി​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​ക്ക് ക്രൂ​ര മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ബ​സി​ൽ നി​ന്നും ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ടെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് ക​ണ്ട​ക്ട​റെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. പാ​സി​നെ ചൊ​ല്ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ർ​ക്കം.

