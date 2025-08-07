Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 2:16 PM IST
    7 Aug 2025 2:16 PM IST

    ഏ​ഴു​മാ​സം​മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം; മേ​ക്കു​ന്ന് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം പൂ​ട്ടി

    ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​മാ​ണം, പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും
    Mekunnu Family Health Centre closed
    മേ​ക്കു​ന്ന് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​നി​ല​യി​ൽ

    പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ: ഏ​ഴു​മാ​സം​മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മേ​ക്കു​ന്ന് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​നി​ല​യി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 14നാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ന്‍. ഷം​സീ​ർ കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. മേ​ക്കു​ന്ന് പാ​നൂ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ വി.​പി. സ​ത്യ​ൻ റോ​ഡി​ലാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം.

    നി​ല​വി​ലെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഞെ​ങ്ങി​ഞെ​രു​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മി​പ്പോ​ൾ. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​വും ചി​ത​ല​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ലാ​ബ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ത​ക​ർ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം 1.35 കോ​ടി രൂ​പ​യും ആ​ർ​ദ്രം പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 23 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ, ഗേ​റ്റ്, ബോ​ർ​ഡ്, ഇ​ന്‍റ​ർ​ലോ​ക്ക്, റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പി​ണ​റാ​യി​യി​ലെ 'പാ​പ്കോ​സ്' ആ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാം സ​ജ്ജ​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കം സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​തെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ടാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം പൂ​ട്ടി​യി​ടാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി. പു​തി​യ ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യും ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വീ​ണ്ടും ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ലേ ഇ​നി കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ.

    ദി​വ​സേ​ന 300ൽ ​അ​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

