Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPeravoorchevron_rightആ​റ​ള​ത്തെ കാ​ട്ടാ​ന...
    Peravoor
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 12:08 PM IST

    ആ​റ​ള​ത്തെ കാ​ട്ടാ​ന തു​ര​ത്ത​ൽ യ​ജ്ഞം; ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും വി​ഫ​ലം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ​ള​ത്തെ കാ​ട്ടാ​ന തു​ര​ത്ത​ൽ യ​ജ്ഞം; ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും വി​ഫ​ലം
    cancel
    camera_alt

    ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ൽ തു​ര​ത്ത​ൽ യ​ജ്ഞ​ത്തി​നി​ടെ വ​ന​പാ​ല​ക​രെ

    വ​ട്ടം ക​റ​ക്കി​യ കാ​ട്ടാ​ന

    Listen to this Article

    പേ​രാ​വൂ​ർ: ആ​റ​ള​ത്തെ കാ​ട്ടാ​ന തു​ര​ത്ത​ൽ യ​ജ്ഞം ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും വി​ഫ​ല​മാ​യി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ദൗ​ത്യം, കാ​ടി​ന്റെ മ​റ​പ​റ്റി​യു​ള്ള കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഫാം ​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 25 അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സ​ന്ന​ദ്ധ ദൗ​ത്യ​സം​ഘ​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് -ഒ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​മ്പ​നാ​ന​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നീ​ങ്ങി​യ​ത്.

    മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കൊ​മ്പ​നെ നി​ര​ന്ന​പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ദൗ​ത്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ന പെ​ട്ടെ​ന്ന് വ​ഴി​മാ​റി ഓ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ട് മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി.

    ഫാം ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ കാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ആ​ന​ക​ളെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം ആ​റ​ളം ഫാ​ർ​മി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​ര​ന്ന​പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്തെ കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​ന​ക​ൾ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ഹൈ​ഡ് ഔ​ട്ടു​ക​ൾ ദൗ​ത്യ​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ട് വെ​ട്ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ബാ​ക്കി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഫാ​ർ​മി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ഥ​ല​ത്തെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി ഡ്രൈ​വി​ങ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കു. ആ​ന​മ​തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഈ ​പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്ന് ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ദൗ​ത്യ​സം​ഘം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannur NewsaralamHuman–wildlife conflictWild Elephant
    News Summary - Wild elephant chase in Aralam; second day unsuccessful
    Similar News
    Next Story
    X