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    Peravoor
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 8:28 AM IST

    മാ​ഞ്ഞു, കൊ​ട്ടം​ചു​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​രി; ഹ​നീ​ഫ​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി

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    മാ​ഞ്ഞു, കൊ​ട്ടം​ചു​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​രി; ഹ​നീ​ഫ​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി
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    വി.​പി. ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    പേ​രാ​വൂ​ർ: കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ ഒ​ഴു​ക്കി​ല്‍പ്പെ​ട്ട് കാ​ണാ​താ​യ കൊ​ട്ടം​ചു​രം സ്വ​ദേ​ശി വി.​പി. ഹ​നീ​ഫ(43)​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി. നാ​ലാം ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ല്‍ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് പി​റ​കു​വ​ശ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് പെ​യ്ത തേ​ങ്ങ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ളു​ക​ൾ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ഹ​നീ​ഫ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴ്ന്ന​ത്. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന തേ​ങ്ങ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​നീ​ഫ​ക്ക്. ഒ​ഴു​ക്കി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട തൊ​ണ്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് പി​ന്നി​ലെ പു​ഴ​യി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ വി​യോ​ഗം നാ​ടി​നും നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 12 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ തു​ർ​ക്കി ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ സ​മി​തി​യി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ​വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​വും പേ​രാ​വൂ​ർ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും മോ​ണി​ങ് ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പേ​രാ​വൂ​ർ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​നെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​ഴ​യി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞ മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ സി.​വി. പ്ര​കാ​ശ​ൻ, ഇ​രി​ട്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ എ​ൻ. സീ​മ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ജി ജോ​ൺ, ജോ​മോ​ൻ മാ​ത്യു, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ റോ​യ് ചാ​ക്കോ, എം. ​രാ​ജീ​വ​ൻ, പേ​രാ​വൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ദി​ര ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ച്ചി​ലി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പേ​രാ​വൂ​ർ ഹൗ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. അ​സീ​മി​ന്റെ​യും സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി. ​സ​നീ​ദി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ല​ശ്ശേ​രി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ കൊ​ട്ടം ചു​രം ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

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    TAGS:FloodtributeHeavy RainLatest News
    News Summary - ഹ​നീ​ഫ​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി
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