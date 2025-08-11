Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Peravoor
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:36 AM IST

    കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ ഓപറേഷൻ ഗജമുക്തി ഇന്നുമുതൽ

    സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടർ ചെയർമാനും ഡി.എഫ്.ഒ ജനറൽ കൺവീനറുമായി കമ്മിറ്റി
    Aralam Farm
    ആറളം ഫാം

    പേ​രാ​വൂ​ർ: ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗ​ജ​മു​ക്തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങും. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഫാ​മി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​നി​ൽക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ന​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗ​ജ​മു​ക്തി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടേ​യും പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ10 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം വ​നം വ​കു​പ്പും, ട്രാ​ക്ട​ർ ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണം. ഡ്രോ​ണും മ​റ്റു സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൂ​ട്ട​മാ​യും ഒ​റ്റ​ക്കു​മു​ള്ള ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തും. റോ​ഡു​ക​ൾ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പൊ​ലീ​സി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ന​ൽ​കും.

    ഇ​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സേ​ന​യേ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​വി​ലെ 10ന് ​സ്‌​കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഡ്രൈ​വ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ട്‌​സ് ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഒ​രു ക്യാ​മ്പ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സൈ​റ്റി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും.

    ഫാം ​ഏ​രി​യ​യി​ലെ ആ​ന​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മി​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ആ​ന​ക​ളെ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് രാ​വും പ​ക​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ ആ​ന​ക​ൾ തി​രി​കെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​യാ​ൻ ആ​ന​മ​തി​ൽ ഇ​ല്ലാത്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തും. 28 വ​നം വ​കു​പ്പു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​മ്പ​ത് സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ​ും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീം ​ആ​യി​രി​ക്കും ഓ​പ​റേ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക.

    TAGS:Aralam FarmPeravoorWild Elephant
    News Summary - Operation Gajamukti to eradicate wild elephants begins today
