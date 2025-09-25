Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Peravoor
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 3:04 PM IST

    ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ന്റെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ശം വി​ത​ച്ച് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം

    ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്റെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ര​ലു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    elephant attack in aralam farm
    ആ​ന റ​ബ​റി​ന്റെ തൊ​ലി പൊ​ളി​ച്ചു തി​ന്നു​ന്നു

    പേ​രാ​വൂ​ർ: ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് ഏ​ഴി​ൽ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്റെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ര​ലു​ക​ളും ച​വി​ട്ടി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ ജി​ൽ​സ് എ​ൽ​ദോ​യു​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഭീ​തി വി​ത​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രം ആ​ന​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന ആ​ന​ക​ൾ പാ​ൽ നി​റ​ച്ച ബാ​ര​ലു​ക​ൾ ച​വി​ട്ടി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പാ​ൽ നി​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച ബാ​ര​ലു​ക​ൾ കു​ന്നി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട്ടും ച​വി​ട്ടി​യു​മാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​ൽ ചെ​യ്ത ബാ​ര​ലു​ക​ളാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് പാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ര​ലു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ആ​ന​യെ ഭ​യ​ന്ന് ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ച പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചും പാ​ത്രം ത​ട്ടി ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യും ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​യ​നാ​ട​ൻ കാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ര​ത്തി​യ ആ​ന​ക​ൾ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​തെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​യെ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭ​യം കൂ​ടാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നു​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം റ​ബ​റി​ന്റെ തൊ​ലി പൊ​ളി​ച്ചു തി​ന്ന​തി​ൽ 4000ഓ​ളം റ​ബ​റു​ക​ൾ ഫാ​മി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Local Newsaralam farmElephant Attackskannur
    News Summary - elephant attack in aralam farm
