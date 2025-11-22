Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pazhayangadi
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:32 PM IST

    മാ​ട്ടൂ​ലി​ൽ ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല

    ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് ഒ​മ്പ​ത് ത​വ​ണ
    kannur news
    മാ​ട്ടൂ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 19ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: 16 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് മാ​ടാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നീ​രൊ​ഴു​ക്കും ചാ​ൽ മു​ത​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​ട്ടൂ​ൽ സൗ​ത്ത് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ൽ ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല. ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ഴ​ഞ്ഞു നീ​ങ്ങു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    സൂ​നാ​മി ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ട്ടൂ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ഡ് 19ൽ ​വാ​വു വ​ള​പ്പ് ക​ട​പ്പു​റം, മാ​ട്ടൂ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, മാ​ട്ടൂ​ൽ സൗ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി യ​ഥാ​ക്ര​മം 400, 365, 297 മീ​റ്റ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണം ബാ​ക്കി​യാ​ണ്.മാ​ട്ടൂ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, സൗ​ത്ത് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭി​ത്തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​ല്ല. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​തി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് പ​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​മ​യ പ​രി​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ വ​ഴി​വി​ട്ട ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:kannurConstruction Delay
    News Summary - Seawall construction in Mattul is not complete
