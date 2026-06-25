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    Pazhayangadi
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 12:51 PM IST

    പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഹാ​ർ​ബ​റി​ന് സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​യു​ന്നു;സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ

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    പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഹാ​ർ​ബ​റി​ന് സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​യു​ന്നു;സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ
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    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഫി​ഷി​ങ് ഹാ​ർ​ബ​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ. ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് എം.​വി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ബ്മി​ഷ​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പോ​റ​ലേ​ൽ​പി​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഹാ​ർ​ബ​ർ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. മ​ൽ​സ്യ സ​മ്പ​ത്ത് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി. മാ​ടാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ മി​നി ഫി​ഷി​ങ് ഹാ​ർ​ബ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള അ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ​ചി​റ​ക് മു​ള​ച്ച​ത് . ഹാ​ർ​ബ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യം ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ് ഈ ​മ​ൽ​സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി. വ​ലി​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ ഫൈ​ബ​ർ ബോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന മ​ത്സ്യം ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി ക​ട​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യം ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മൂ​വാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഹാ​ർ​ബ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും അ​ടി​സ്‌​ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യും ഈ ​മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലാ​ക്ര​ണ​ത്തി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ പ​തി​വാ​ണ്. വ​ലി​യ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ ഫൈ​ബ​ർ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ്യം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട് ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ട​ലി​ൽ ജീ​വ​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ച്ച മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി.

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    TAGS:abdul gafoorharbourport development
    News Summary - Possibility of a Harbour Emerges at Putiyangadi; Feasibility Study to Be Conducted, Says Minister Abdul Gafoor
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