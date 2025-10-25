Begin typing your search above and press return to search.
    25 Oct 2025 12:42 PM IST
    25 Oct 2025 12:42 PM IST

    തുലാമഴ; ഏക്കർകണക്കിന് നെൽകൃഷി വെള്ളത്തിൽ

    ക​ര​നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യും കൈ​പ്പാ​ട് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി 300 ഏ​ക്ക​റോ​ളം നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഏ​ഴോം
    കൊ​യ്ത്തി​നു പാ​ക​മാ​യ നെ​ല്ല് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ. ഏ​ഴോം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ക​ത്തേകൈ കൈ​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: തി​മിർ​ത്തു പെ​യ്യു​ന്ന തു​ലാ​മ​ഴ​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​​ന്റെ നെ​ല്ല​റ​യാ​യ ഏ​ഴോം കൈ​പ്പാ​ടി​ലെ​യും ക​ര​നെ​ൽ​കൃ​ഷി പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​നു നെ​ൽ​കൃ​ഷി വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞയാഴ്ച കൊ​യ്ത്താ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    കൈ​പ്പാ​ടി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നാ​ൽ തോ​ണി​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ല്ല് കൊ​യ്ത് ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും മ​ഴ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​മ​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൈ​പ്പാ​ടി​ലും പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​യ്ത്തു ന​ട​ന്നി​ല്ല. ന​ല്ല വെ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൊ​യ്തെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലു​ക​ൾ മെ​തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ.

    യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കൊ​യ്ത്തു കൈ​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ പ്ര​ദ​മ​ല്ലെ​ന്ന​തും പ്ര​ശ്നം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ര​നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യും കൈ​പ്പാ​ട് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി 300 ഏ​ക്ക​റ​യോ​ളം നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഏ​ഴോം.

    കാ​ല​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു നി​ന്ന​തും മ​ഴ​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം കൈ​പ്പാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഈ ​വ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പ​തി​വി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ​ത്തി നെ​ൽ കൊ​യ്ത്ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ത​ര നെ​ൽ​വി​ത്തു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണാ​ലും നെ​ൽ​മ​ണി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​തി​ർ​ന്നു പോ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഏ​ഴോം 1, 2, 3, 4 നെ​ൽ​വി​ത്തു​ക​ൾ കൈ​പ്പാ​ട് കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വെ​ള​ള​ത്തി​ൽ നെ​ല്ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വീ​ണു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    കു​തി​രു വി​ത്തും ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​മ, ജ്യോ​തി, ഓ​ർ​ക്ക​ഴ​മ, ജ​യ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ക​ര നെ​ൽ കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

