Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPazhayangadichevron_rightമാ​ട്ടൂ​ലിൽ...
    Pazhayangadi
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:15 AM IST

    മാ​ട്ടൂ​ലിൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വീ​ര്യം കൂ​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ട്ടൂ​ലിൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വീ​ര്യം കൂ​ടും
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ വാ​യി​പ​റ​മ്പ്, എ​സ്.​കെ.​പി. സ​ക്ക​രി​യ

    Listen to this Article

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: മാ​ടാ​യി, മാ​ട്ടൂ​ൽ, ചെ​റു​കു​ന്ന്, പ​ട്ടു​വം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ചെ​റു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റി മാ​ടാ​യി, മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഏ​ഴോം, ചെ​റു​താ​ഴം, ചെ​റു​കു​ന്ന്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ മാ​ട്ടൂ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മാ​ടാ​യി, മാ​ട്ടൂ​ൽ, ചെ​റു​കു​ന്ന്, പ​ട്ടു​വം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​റു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ലെ എ​സ്.​കെ. ആ​ബി​ദ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് 10,431 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ്. 53,230 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട് ഈ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ.

    മാ​ട്ടൂ​ൽ, മാ​ടാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കും ഇ​വി​ടെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ട്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ധി​പ​ത്യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നും അ​ടി​മു​ടി​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വീ​ര്യ​വും കൂ​ടും. മു​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന്റെ എ​സ്.​കെ.​പി. സ​ക്ക​രി​യ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്​ ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗ​വും ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​ണ്. സ​ക്ക​രി​യയു​ടെ ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണി​ത്.

    സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ വാ​യി​പ്പാറ​മ്പാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. നി​ല​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. 2000 മു​ത​ൽ ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​രി​പു​രം മാ​ടാ​യി​ക്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി എ.​വി. സ​നി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് പാ​ർ​ലമെ​ന്റ് മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ടാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionelection campaignkannur
    News Summary - local body election district panchayat division
    Similar News
    Next Story
    X