    Pazhayangadi
    date_range 1 Dec 2025 1:46 PM IST
    അ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ര​ണ്ടി​ല

    അ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ര​ണ്ടി​ല
    കാ​തി​രി ഹാ​ജി

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: 1980ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ചി​ഹ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടി​ല അ​ട​യാ​ള​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മാ​ടാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് വാ​ടി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ക്ക​ൽ കാ​തി​രി ഹാ​ജി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ാധാ​ന്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടി​ല സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ ചി​ഹ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ഡു​കാ​ര​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യം നി​രാ​ക​രി​ച്ച് വാ​ർ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വി​ല​ക്രി​യ​ൻ ജോ​ർ​ജ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ലീ​ഗി​ലെ മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ക്ക​ൽ കാ​തി​രി സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​യ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ലീ​ഗി​ന് വേ​ണ്ടി തോ​ണി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. കാ​തി​രി​ക്ക്

    അ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി. സ്വ​ത​ന്ത്ര​രി​ൽ ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​താ​യ ര​ണ്ടി​ല ഒ​ടു​വി​ൽ ചി​ഹ്ന​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച ക​ഥ കാ​തി​രി ഹാ​ജി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടി​ല​യി​ൽ 128 വോ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​തി​രി ഹാ​ജി നേ​ടി. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ലീ​ഗി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ക്കാ​ൾ 128 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ടി​ല നേ​ടി​യ 128 വോ​ട്ടാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് അ​ന്ന് വി​ന​യാ​യ​ത്.

    TAGS:Local Body ElectionKannur News
    News Summary - local body election candidate kathiri haji
