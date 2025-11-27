Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pazhayangadi
    27 Nov 2025 12:52 PM IST
    27 Nov 2025 12:52 PM IST

    ചെ​റു​കു​ന്ന് ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    ചെ​റു​കു​ന്ന് ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്
    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: ക​ണ്ണ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ചെ​റു​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 12 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഏ​ഴോം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് എ​ണ്ണം, പ​ട്ടു​വം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചെ​റു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​ൻ. പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യ​ത്തോ​ടെ ചെ​റു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഇ​ട​തു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ്.

    50 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ട്ടു​വം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചും ചെ​റു​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെടെ ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​ള്ള​ത്. പ​ട്ടു​വം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​താ​ണ്. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന 43 വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഇ​ട​തു ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 51,960 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​റു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ എം.​വി. ഷി​മ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​ടാ​യി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സി.​പി.​എം ഏ​ഴോം വെ​സ്റ്റ് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​ണ്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല യൂ​നി​യ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ടി. ​ഷി​ജി​മോ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മ​ട​ക്ക​ര​യി​ലെ മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. മാ​ട്ടൂ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ശ്രീ സി.​ഡി.​എ​സ് അം​ഗ​മാ​യ ഷി​ജി​മോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​യ്യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി സാ​വി​ത്രി​യ​മ്മ കേ​ശ​വ​ൻ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ബി.​ജെ.​പി ക​ണ്ണൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്.

