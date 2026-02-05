Begin typing your search above and press return to search.
    date 2026-02-05

മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ര​ണ്ടേ​ക്ക​ർ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ ക​ത്തിന​ശി​ച്ചു

    മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ര​ണ്ടേ​ക്ക​ർ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ ക​ത്തിന​ശി​ച്ചു
    മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ തീപി​ടി​ത്തം

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​റ​യോ​ളം പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ബ​സ്സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​യി തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ച​ത്. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തീ ​പി​ടി​ച്ച സ​മ​യ​ത്തു​ണ്ടാ​യ കാ​ട്ട് തീ ​അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക്ക​രി​കി​ലാ​യി തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. ഡൈ​മേ​റി​യ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ ക​ത്തി​യ​മ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ണ് ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ചാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ തീ ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ചെ​റു​പു​ഴ​യി​ലും പെ​രി​ങ്ങോ​മി​ലും വ​ന്‍ തീ​പി​ടിത്തം

    ചെ​റു​പു​ഴ: മെ​യി​ന്‍ റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കാ​ക്കേ​ഞ്ചാ​ലി​ല്‍ ആ​ക്രി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്ത് വ​ന്‍ തീ​പി​ടു​ത്തം. ബു​ധ​ന്‍ പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​ന്നോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തീ​പി​ടിത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റും കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പെ​യി​ന്റ് പാ​ട്ട​ക​ള്‍ക്കും ആ​ക്രി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​ണ് തീ​പ​ട​ര്‍ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ചെ​റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ലും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ​യും വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പെ​രി​ങ്ങോം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​യ്ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഗ്‌​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം തീ ​നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​യ​തി​നാ​ല്‍ സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു. തീ​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​മെ​ന്തെ​ന്ന​റി​യാ​ന്‍ സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ചി​ല സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ഉ​ട​മ ചെ​റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി.

    പെ​രി​ങ്ങോ​മി​ല്‍ കെ.​പി. ന​ഗ​ര്‍ മെ​ട്രോ കോ​ള​നി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്ത് ബു​ധ​ന്‍ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ തീ​പി​ടു​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. ഏ​ക്ക​റു​ക​ളോ​ളം വ​രു​ന്ന പു​ല്‍പ്ര​ദേ​ശം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. പെ​രി​ങ്ങോം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് തീ​യ​ണ​ച്ചു.

