    date_range 8 Dec 2025 7:53 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 7:53 AM IST

    ബി.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, 56 വ​യ​സ്സ്, ക​ന്നി വോ​ട്ട​ർ

    Muhammad Shihabuddin,56 years old,maiden,voter, കണ്ണൂർ, പഴയങ്ങാടി
    56ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ക​ന്നി വോ​ട്ട് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: മാ​ടാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ഡ് 19ൽ ​പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി വെ​സ്റ്റ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ൽ 56കാ​ര​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ന്നി​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യും.

    ക്ര​മ​ന​മ്പ​ർ 15, അ​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ക​ൻ ബി.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ. പ്രാ​ര​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കു​മു​ള്ള നി​യോ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ര​ണ്ടോ നാ​ലോ വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ല​റ്റും വോ​ട്ടും ബു​ത്തു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ കേ​ട്ട​റി​വാ​ണെ​ന്നും ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി മൊ​ട്ടാ​മ്പ്ര​ത്തെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി കൈ​വി​ര​ലി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത മ​ഷി പു​ര​ളു​ന്ന നി​മി​ഷം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    1969ൽ ​ജ​നി​ച്ച ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി. അ​ബൂ​ദ​ബി ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ബ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വോ​ട്ട​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന മോ​ഹം മാ​ത്രം സ​ഫ​ല​മാ​യി​ല്ല. ഭാ​ര്യ ബീ​വി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ക്ക് താ​മ​സം

    മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ 2025ലെ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ

    പ​റ​യു​ന്നു.

