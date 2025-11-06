Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 11:21 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 11:21 AM IST

    റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​റെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ട്ടി​പ്പ്; തു​ര്‍ക്കി​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 1.35 കോ​ടി ത​ട്ടി​യ​തി​ന് ര​ണ്ടു ​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    1.35 കോടി തട്ടിയതായാണ് പരാതി
    1.35 കോടി തട്ടിയതായാണ് പരാതി
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍: പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ഇ​തി​ഹാ​സം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി 1.35 കോ​ടി ത​ട്ടി​യ​തി​ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ കേ​സ്. റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് തു​ര്‍ക്കി​യ​യി​ലെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 1,35,62,500 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ അ​ന്നൂ​രി​ലെ പ്ര​കാ​ശ് രാ​മ​നാ​ഥി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് വ​ലി​യ​ക​ട്ട​ക്ക​ലി​ലെ ഹ​മീം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ക​ട​മ്പൂ​രി​ലെ അ​വി​ക്ക​ല്‍ സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    2017-18 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. തു​ര്‍ക്കി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മെ​റ്റാ​ഗ് എ​ന്ന നി​ര്‍മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ ക​ണ്‍സ്ട്ര​ക്ഷ​ന്‍ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ബ്രാ​ന്‍ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യെ ഏ​ര്‍പ്പാ​ടാ​ക്കി​ത്ത​രാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ സ​മീ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​ര്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ ക​ത്തു​ക​ള്‍ ഇ​വ​ർ കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ണ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​ളു​ക​ള്‍ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് പ​ണം ന​ല്‍കി​യ​ത്. 2019 ജൂ​ണ്‍ 23 വ​രെ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ഒ​രു റെ​സി​ഡ​ന്‍സി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് കൈ​മാ​റി​യ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് 1,35,62,500 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി വ​ഞ്ചി​ച്ച​താ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

