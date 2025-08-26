Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ന് അത്തം; നാട്ടുപൂക്കളത്തിന്റെ റാണിയായി കൃഷ്ണകിരീടം

    ഇന്ന് അത്തം; നാട്ടുപൂക്കളത്തിന്റെ റാണിയായി കൃഷ്ണകിരീടം
    പൂ​ത്തുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ​കി​രീ​ടം

    ഇന്ന് അത്തം; നാട്ടുപൂക്കളത്തിന്റെ റാണിയായി കൃഷ്ണകിരീടം

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് ഇ​ന്ന് അ​ത്തം. ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ണ്ണ​കാ​ന്തി വി​ട​രും. അ​ധി​നി​വേ​ശ​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും നാ​ട​ൻ പൂ​വു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത പൂ​വാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ​കി​രീ​ടം. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കു​ക​ളും വ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ഈ ​നാ​ട​ൻ സു​ന്ദ​രി. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ചി​ല ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹ​നു​മാ​ൻ കി​രീ​ടം എ​ന്നു​കൂ​ടി വി​ളി​പ്പേ​രു​ള്ള കൃ​ഷ്ണ​കി​രീ​ടം വ​ള​രു​ന്ന​ത്.

    ത​ണ​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ചെ​ടി വേ​ന​ലി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തു മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​വി​ടാ​റു​ള്ള​ത്. ഒ​രു കു​ല​യി​ൽ കി​രീ​ട​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ അ​ടി​ഭാ​ഗം വീ​തി​യി​ലും മു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചെ​റു​താ​യു​മാ​ണ് പൂ​ക്കു​ല. കി​രീ​ടം പോ​ലു​ള്ള ഈ ​രൂ​പ​മാ​ണ് ഹ​നു​മാ​ൻ​കി​രീ​ടം അ​ഥ​വാ കൃ​ഷ്ണ കി​രീ​ടം എ​ന്ന പേ​രി​ന് കാ​ര​ണം. ഒ​രു ക​ുല​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​റി​യ പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും.

    പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ടു വ​രു​ന്ന ഒ​രി​നം ചെ​ടി​യാ​ണി​ത്. ക്ലെ​റോ​ഡെ​ൻ​ഡ്രം പാ​നി​ക്കു​ലേ​റ്റം എ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മം. പെ​രു, കൃ​ഷ്‌​ണ​മു​ടി, ആ​റു​മാ​സ​ച്ചെ​ടി, കാ​വ​ടി​പ്പൂ​വ്, പെ​ഗോ​ട എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല പേ​രു​ക​ളി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ചെ​ടി​യി​ൽ ചു​വ​പ്പു ക​ല​ർ​ന്ന ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ വി​ട​രം. ഈ ​കാ​ഴ്ച എ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. പൂ​ക്ക​ൾ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​നെ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നും ഓ​ണ​ത്തി​നു പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    TAGS:queenAtham DayFlower Fieldpayyannur news
    News Summary - Today is Atham; Krishnakireedam is the queen of the native flower field
