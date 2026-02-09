Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Payyannur
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:19 AM IST

    ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​രം ക​വ​ർ​ന്നു

    ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​രം ക​വ​ർ​ന്നു
    കാ​ങ്കോ​ൽ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: മ​ല​ബാ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​ങ്കോ​ൽ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഭ​ണ്ഡാ​രം ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ക്ഷേ​ത്ര​ഗോ​പു​ര​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ര​യാ​ൽ ത​റ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്റ്റീ​ൽ ഭ​ണ്ഡാ​ര​മാ​ണ് ത​ക​ർ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30 നും 9.30 ​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ത​ക​ർ​ത്ത ഭ​ണ്ഡാ​ര​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ക​ർ​ത്ത ഭ​ണ്ഡാ​രം ക്ഷേ​ത്ര വ​ഴി​പാ​ട് കൗ​ണ്ട​റി​ന്‍റെ സ​മീ​പം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്ഷേ​ത്രം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

