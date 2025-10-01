Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 9:14 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 9:14 AM IST

    ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ; സമീപകാലത്ത് നിരവധി മോഷണ​ക്കേസുകളാണ് രജിസ്​റ്റർ ചെയ്തത്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​യ്യ​ന്നൂ​രും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​വ​ർ​ച്ച പെ​രു​കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ക​ട​ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് ഭീ​തി വി​ത​ച്ച ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​രാ​മ​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ വി​ല​സു​ക​യാ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും. പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ മാ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തും പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ പെ​രു​മ്പ​യി​ലും വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    മാ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, പെ​രു​മ്പ​യി​ൽ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച. ഭാ​ഗ്യം​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​രി​വെ​ള്ളൂ​രി​ൽ ന​വ​വ​ധു​വി​​ന്റെ 30 പ​വ​നാ​ണ് വി​വാ​ഹ​ദി​വ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​മാ​ന ക​വ​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ഞ്ച​ക്കാ​ടും ന​ട​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ളി​വെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി. രാ​മ​ന്ത​ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലെ മാ​ല ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ബ​ന്ധു​വും സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ര​ണ്ട് വ​യോ​ധി​ക​രു​ടെ മാ​ല ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ച​ത് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ഭ​ര​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞ് പ​ക​ൽ​പോ​ലും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി സ്ത്രീ​ക​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ക​ട​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ 6,500 രൂ​പ​യ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് ക​വ​ർ​ന്ന് പ്ര​തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തും പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലാ​ണ്. പി​റ്റേ​ന്നും സ​മീ​പ ക​ട​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​തി​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പി​ടി​യി​ലാ​യ​തും. ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​റെ തി​ര​ക്കു​ള്ള പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​പാ​ല​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം 12ഓ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ബൈ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​മി​ല്ല പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ. പ​ല​യി​ട​ത്തും തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ന്ന​തും നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​ണി​മു​ട​ക്കു​ന്ന​തും ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​വു​ന്നു.

    TAGS:Kerala PolicepayyannurCase registeredTheft Case
    News Summary - Several theft cases have been registered in the recent in Payyanur
