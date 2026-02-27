Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightവാഹനാപകടം: റഷ്യൻ...
    Payyannur
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 10:31 AM IST

    വാഹനാപകടം: റഷ്യൻ യുവതിക്ക് ആശ്വാസവുമായി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ്

    text_fields
    bookmark_border
    വാഹനാപകടം: റഷ്യൻ യുവതിക്ക് ആശ്വാസവുമായി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ്
    cancel
    camera_alt

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം റ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി ന​താ​ലി

    പയ്യന്നൂർ: സ്കൂട്ടറിൽനിന്ന് വീണ് ഇടത് കൈത്തണ്ടയിൽ പരിക്കേറ്റ റഷ്യൻ യുവതിക്ക് കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ.

    ഇടത് കൈത്തണ്ടയിൽ വേദനയും നീരും അധികമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 10ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് റഫർ ചെയ്ത നതാലിയ എന്ന യുവതിയെ മെഡിക്കൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ദിവസംതന്നെ അടിയന്തര ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. കൈത്തണ്ടയിൽ സംഭവിച്ച ഒടിവ് ഓപൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സെഷൻ സർജറി മുഖേന ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

    യോഗ ഗവേഷണത്തിന് റഷ്യയിൽനിന്ന് വന്ന നതാലിയക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ മികവും സുതാര്യതയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റമറ്റതാണെന്നുമാണ് അഭിപ്രായം. ഇത് തന്നെ സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ റഷ്യയിലെ പൊതു ആരോഗ്യസംവിധാനത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു.

    ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സിങ് വിഭാഗം ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല സ്നേഹവും സഹകരണവും ലഭിച്ചതായി നതാലിയ പറഞ്ഞു.

    രോഗി വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നതായി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ. സുദീപ് പറഞ്ഞു. ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സൈറു ഫിലിപ് അഭിനന്ദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Russian WomanGovernment Medical Collegekannur
    News Summary - Russian Woman Injured in Road Accident Receives Treatment at Government Medical College
    Similar News
    Next Story
    X