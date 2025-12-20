Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Payyannur
    Posted On
    20 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 1:45 PM IST

    നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ലി​ൽ പൊരു​ണിവ​യ​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ണ്ട​ൽ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക്

    നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ലി​ൽ പൊരു​ണിവ​യ​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ണ്ട​ൽ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക്
    കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം പൊ​രു​ണി വ​യ​ലി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ​ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ടു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം പൊ​രു​ണി​വ​യ​ലിൽ വീ​ണ്ടും ക​ണ്ട​ലി​ന്റെ ഹ​രി​ത​സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക്. മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യ നീ​ർ​ത്ത​ട​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും ത​ളി​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ്ട​ലു​ള്ള കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പൊ​രു​ണി​വ​യ​ലി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ണ്ട​ൽ ന​ടീ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മ​ണ്ണും കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​വും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ച ക​ണ്ട​ൽ ഭൂ​മി​യാ​ണി​ത്.

    2023ൽ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ക​ണ്ട​ൽ ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ പി.​പി. രാ​ജ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്തെ തീ​ര​വ​നം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​പാ​ല​ന ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം ക​ണ്ട​ൽ ന​ശീ​ക​ര​ണം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​വ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ​വി​ധി പ്ര​കാ​രം ക​ണ്ട​ൽ വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച മ​ണ്ണും കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ണ്ട​ൽ ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ണ്ട​ൽ കാ​ടു​ക​ളു​ടെ നാ​ശം ത​ട​യാ​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ക​ണ്ട​ൽ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഭൂ​വു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഇ​തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്ട്രി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ സി.​എ. ശ​ബ്ന നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രാ​ന്ത​ൻ ക​ണ്ട​ൽ, വ​ള്ളി ക​ണ്ട​ൽ, കു​റ്റി​ക​ണ്ട​ൽ എ​ന്നീ​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​തീ​ശ​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ വി.​വി. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​വി. ഷി​ജി​ൻ, കെ. ​മ​ധു, സി. ​അ​നീ​ഷ്, ഫോ​റ​സ്റ്റ് വാ​ച്ച​ർ പാ​ട്രി​ക് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ന​ടീ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

