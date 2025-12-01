Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്ന്...
    Payyannur
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 12:38 PM IST

    ഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ത്യു​ത്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം ബ​ർ​ദോ​ളി​യെ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​രു​ള്ള പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​തു ച​രി​ത്രം ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ 44 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 35 എ​ണ്ണ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. യു.​ഡി​എ​ഫി​ന് എ​ട്ടെ​ണ്ണം കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഒ​രു​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ണ്. ഇ​ക്കു​റി വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 46 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നേ​ര​ത്തെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു ​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ൻ സി.​പി.​എം ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വൈ​ശാ​ഖ് കാ​ര​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി.​കെ. നി​ഷാ​ദി​നെ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​യി മാ​റി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം-39, സി.​പി.​ഐ-​ര​ണ്ട്, ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ, ജെ.​ഡി.​എ​സ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നു വീ​തം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-39 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ലീ​ഗ്-​ആ​റി​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ-​ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി-27 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionpayyannurKannur News
    News Summary - local body election at payyannur
    Similar News
    Next Story
    X