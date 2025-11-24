Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Payyannur
    Posted On
    24 Nov 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 11:19 AM IST

    ഇ​ട​ത് കു​ലു​ങ്ങു​മോ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്ത്

    ഇ​ട​ത് കു​ലു​ങ്ങു​മോ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്ത്
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ പ​ച്ച വി​രി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ന് എ​ന്നും ചു​വ​പ്പു​രാ​ശി​യാ​ണ്. കോ​ട്ട​ക​ൾ പ​ല​തും ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ഴു​മ്പോ​ഴും കു​ലു​ങ്ങാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ഈ ​ചു​വ​പ്പു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ തു​രു​ത്താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ യു​വ​നേ​താ​വ് സി.​പി. ഷി​ജു 19,737 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ച​രി​ത്ര​മെ​ന്നും അ​തു​പോ​ലെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ​ന്നും മ​റു​ഭാ​ഗം വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​ത്തെ ഒ​രു ക്ഷേ​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​വും രാ​മ​ന്ത​ളി​യും ചെ​റു​താ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം ഡി​വി​ഷ​ൻ. ഈ ​മൂ​ന്നു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. രാ​മ​ന്ത​ളി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​രി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ. വി​ജ​യം സു​നി​ശ്ചി​ത​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പി.​വി. ജ​യ​ശ്രീ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി സി.​എം.​പി​യി​ലെ ഷാ​ഹി​ന അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കാ​യി ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സു​മി​ത അ​ശോ​ക​നും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    2020ലെ ​വോ​ട്ടി​ങ് നി​ല

    • എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-33975
    • യു.​ഡി.​എ​ഫ്-14238
    • എ​ൻ.​ഡി.​എ-5254
    • ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം-19737
